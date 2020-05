‘Meer Nederlanders verwachten daling huizenprijzen’

Het aantal Nederlanders dat vreest voor een daling van huizenprijzen in de komende twaalf maanden is in april toegenomen. Dat meldde Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van eigen gegevens. Daarnaast verwachtte vorige maand ruim een kwart van de Nederlanders dat de hypotheekrente over een jaar hoger ligt dan nu, laten de cijfers zien.

In februari en maart was het vertrouwen in de woningmarkt nog hoog, maar in april sloeg het door de coronacrisis om naar negatief, concludeert de VEH. In april zakte de indicator voor het consumentenvertrouwen in de huizenmarkt van 106 naar 102 punten, nog net boven de neutrale waarde van 100 punten. Deze barometer gaat uit van een driemaandelijks voortschrijdend gemiddelde.

Toch is de daling volgens de VEH nog beperkt vergeleken met de afname van het algehele consumentenvertrouwen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder dat dit in april tot min 22 zakte van min 2 in maart. Daarmee lijkt de woningmarkt vooralsnog minder hard te worden geraakt door de crisis, concludeert de vereniging voor huiseigenaren en potentiƫle woningkopers.

Verder blijft het een uitdaging om op de krappe woningmarkt een huis te bemachtigen, aldus VEH. Meer dan de helft van de ondervraagden verwacht daarvoor een verdere verslechtering. Het is daarnaast volgens 58 procent een ronduit ongunstige tijd om een woning te kopen. Hoofdoorzaken blijven het tekort aan woningen en de steeds verder oplopende prijzen. Mensen zijn daarnaast somberder geworden over de economische situatie van Nederland en hun inkomen.