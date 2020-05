Vakbond FNV adviseert kappers om toch mondkapje te dragen

Kappers kunnen het beste ook een mondkapje dragen als ze aanstaande maandag weer hun werk oppakken. Ook de klanten zouden hun neus en mond moeten bedekken, adviseert vakbond FNV.

De Nederlandse overheid heeft bij versoepeling van de lockdown het gebruik van gezichtsbescherming bij kappers niet verplicht gesteld. De grootste vakbond van Nederland wijst erop dat meningen van deskundigen over dit onderwerp verschillen en dat een mondkapje toch een goed idee is. “Safety first is het motto, iedere foute spetter telt!” FNV benadrukt dat we nog weinig weten over de verspreiding van het coronavirus. Het is nog niet geheel duidelijk in hoeverre iemand besmettelijk is voordat hij of zij ziekteverschijnselen vertoont, aldus de bond.

De overheid adviseert momenteel als voornaamste voorzorgmaatregel om een intakegesprek met elke klant te voeren over zijn gezondheid. Bij het geringste vermoeden dat de klant ziekteverschijnselen vertoont, mag hij of zij niet worden geholpen. Maar in veel andere landen, zoals in Duitsland, geldt het dragen van een mondkapje wel als regel voor kappers, benadrukt de vakbond. Verder verplicht het kabinet vanaf 1 juni wel een mondkapje in het openbaar vervoer, merkt de bond op.

Volgens FNV moeten de werkgevers voor mondkapjes zorgen. Zij hebben uiteindelijk een plicht om voor een veilige werkplek te zorgen. Doet een werkgever dat niet dan adviseert de bond dat elke werknemer zelf een mondkapje aanschaft en de bon bij zijn werkgever indient.