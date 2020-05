Elon Musk dreigt fabriek en hoofdkantoor Tesla te verhuizen

Topman Elon Musk dreigt zijn Teslafabriek in Fremont en hoofdkantoor in Palo Alto in de Amerikaanse staat Californië te verplaatsen naar andere staten. Dat liet hij via Twitter weten. Musks dreigement volgt op het besluit van de autoriteiten, een dag eerder, om hem geen toestemming te geven de fabriek te heropenen.

De Teslabaas kondigde bovendien een rechtszaak aan tegen Alameda County, waar Fremont deel van uitmaakt. Vrijdag zei een gezondheidsfunctionaris dat het niet gepast was dat de autofabrikant de deuren zou openen. Alleen essentiële werkzaamheden mogen hervat worden. “Tesla is ervan op de hoogte gebracht dat zij niet aan die criteria voldoen en dat zij niet mogen heropenen”, zei een woordvoerder.

In de fabriek en op het hoofdkantoor van Tesla werken ongeveer 20.000 mensen.

Musk heeft de coronamaatregelen in Californië en rest van de VS herhaaldelijk bekritiseerd. Musk noemde de lockdown in Californië onlangs “fascistisch” en bestempelde de paniek die is ontstaan na het uitbreken van de coronapandemie eerder als “stompzinnig”.