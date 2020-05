FNV: staatssteun zonder ontslagboete schiet doel voorbij

Een nieuwe ronde staatssteun schiet zijn doel voorbij als bedrijven tegelijkertijd mensen mogen ontslaan zonder boete. Dat stelt vakbond FNV. Het kabinet is van plan de ontslagboete in het huidige steunpakket aan bedrijven te schrappen bij een nieuw pakket maatregelen dat in juni van kracht wordt.

“Als je mensen zonder boete mag ontslaan, verdwijnt de prikkel om tijdens de steunmaatregelen te investeren in werknemers”, zegt Zakaria Boufangacha, arbeidsvoorwaardenco√∂rdinator bij FNV. “Dan gaan werkgevers zich nog meer dan nu berekenend richten op het kortetermijnbelang van hun onderneming. Het samenlevingsbelang van behoud van werkgelegenheid en inkomens staat dan niet meer voorop. Dat is geen verantwoorde manier van omgaan met het geld van de belastingbetaler.”

FNV eist zeggenschap bij het toekennen van de nieuwe staatssteun. Het is belangrijk dat bedrijven pas steun krijgen als overeenstemming is bereikt met vakbonden, vindt FNV. Alleen op die manier zijn “goede afspraken” mogelijk over werkgelegenheid, scholing en andere regelingen voor werkenden, aldus de grootste vakbond van Nederland. Ook wil FNV dat bedrijven die dividend uitkeren, eigen aandelen inkopen en die in belastingparadijzen staan geregistreerd geen staatssteun krijgen.

Oppositiepartijen PvdA en SP dreigen in het Algemeen Dagblad tegen het tweede noodpakket te stemmen als de boete op ontslag sneuvelt. Zij zijn ertegen dat bedrijven die met belastinggeld worden gesteund alsnog werknemers mogen ontslaan. Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees zei eerder dat de ontslagboete mogelijk zal vervallen omdat het onvermijdelijk is dat sommige bedrijven banen zullen reduceren.

Bedrijven zijn ondertussen bezig met hun eigen wensenlijst voor het nieuwe steunpakket. Zo pleit de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in De Telegraaf voor een versoepelde WW. “Want ontslagen zijn onvermijdelijk”, licht directeur Dirk Beljaarts van de branchevereniging de situatie in de krant toe. “Op veel plekken is de omzet nul, daar snapt de politiek echt wel dat er mensen uit moeten.”