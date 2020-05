Autobouwer Aston Martin flink in het rood door coronacrisis

De Britse fabrikant van luxe auto’s Aston Martin Lagonda heeft in het eerste kwartaal een fors verlies geleden, met een sterk gedaalde omzet vanwege de coronacrisis. Door de uitbraak van het virus kwamen fabrieken stil te liggen en werden dealers van Aston Martin gesloten.

Het verlies voor belastingen kwam uit op 119 miljoen pond, omgerekend 135 miljoen euro. De omzet kelderde met 60 procent op jaarbasis tot 78,6 miljoen pond, met een daling van het verkoopvolume met 45 procent. In alle markten namen de verkopen van het automerk af, met name in China. In China zijn de dealers van Aston Martin inmiddels weer open.

Aston Martin gaf aan dat vanwege de onzekerheden over de coronacrisis er geen verwachtingen voor dit jaar gegeven kunnen worden. Om de crisis het hoofd te bieden is personeel tijdelijk naar huis gestuurd en heeft het hoogste management van het bedrijf een salarisverlaging gekregen.