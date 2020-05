Gouverneur Bank of England hint op extra opkoopprogramma

De gouverneur van de Bank of England (BoE), Andrew Bailey, sluit niet uit dat de Britse centrale bank meer obligaties zal gaan opkopen. De Britse economie kan wel een steun in de rug gebruiken na de sterke krimp in het eerste kwartaal van dit jaar.

Bailey zei dat het “vrij duidelijk” is dat beleggers meer kwantitatieve versoepelingen van de BoE verwachten. Ook stipte hij aan dat beleidsmakers de optie hebben opengehouden om meer te doen dan de 200 miljard pond aan steun die in maart was aangekondigd.

Beleggers zetten al in op meer versoepeling. De grote vraag naar staatsobligaties heeft ervoor gezorgd dat financieringskosten omlaaggingen.

Bailey erkende dat de acties van de BoE de regering helpen om de enorme kosten van de steunpakketten te financieren. Zijn opmerkingen volgden uren nadat was gebleken dat de Britse economie in maart bijna 6 procent was gekrompen. Lockdownmaatregelen stortten de economie mogelijk in de diepste recessie in meer dan 300 jaar.

De Britse regering pompt miljarden in steunprogramma’s voor bedrijven en werknemers. Veel van de steunmaatregelen kunnen maanden duren.

In een reactie op de crisis heeft de BoE de rentetarieven verlaagd. Ook beloofde de centrale bank extra bedrijfs- en overheidsschulden te zullen opkopen. Bedragen noemde Bailey niet. Twee beleidsmakers repten over 100 miljard pond. De gouverneur herhaalde dat de BoE klaarstaat om meer te doen als dat nodig is.