Italië keurt economisch stimuleringspakket goed

De regering in Italië is eindelijk akkoord over een economisch stimuleringsplan ter waarde van 55 miljard euro. Volgens premier Giuseppe Conte is het geld bedoeld als steun in de rug voor bedrijven en huishoudens om door de coronacrisis te komen.

Conte had eerder beloofd het decreet vorige maand in te voeren. Maar onenigheden binnen de steeds onvastere coalitie over het 500 pagina’s tellende document zorgden voor vertragingen. Volgens Conte schept het plan enig uitzicht op herstel nu de coronamaatregelen in het land worden versoepeld.

Rome voorziet voor dit jaar een economische krimp van minstens 8 procent. Het virus heeft in Italië al meer dan 31.000 levens geëist. Daarmee heeft het land het op twee na hoogste sterftecijfer door Covid-19 na de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

Het besluit volgt op een eerder steunpakket ter waarde van 25 miljard euro in maart. Het plan omvat een mix van subsidies en belastingvoordelen om bedrijven te helpen. Ook worden gezinnen bijgestaan met onder meer vergoedingen voor kinderopvang. Een deel van het geld is bedoeld voor steun aan de toerismesector, die zwaar gebukt gaat onder de problemen.

Door de extra uitgaven in combinatie met teruglopende belastinginkomsten zal het Italiaanse begrotingstekort dit jaar uitkomen op 10,4 procent, zo werd berekend. De staatsschuld stijgt daarnaast met zo’n 20 procentpunt tot 155,7 procent.