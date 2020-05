‘Klimaatplannen Shell niet genoeg voor halen doelen Parijs’

Shell kan niet garanderen dat het bedrijf in 2030 minder CO2 uitstoot dan in 2019 en dat het bedrijf in 2030 minder investeert in fossiele brandstoffen dan in hernieuwbare brandstoffen. Dat concludeert de milieu-activistische aandeelhouder Follow This na een vragensessie voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering van het olie- en gasbedrijf. Shell zegt wel de doelen van Parijs te gaan halen.

Shell kon desgevraagd niet bevestigen de door Follow This genoemde vereisten al in 2030 te behalen. Topman Ben van Beurden verwees naar de ambities die Shell heeft voor de langere termijn, tot 2050, als Shell en zijn klanten volledig CO2-neutraal moeten zijn. Hij vroeg Follow This daarbij om geduld.

“Het bedrijf dat we hebben, is gedurende een eeuw opgebouwd. We kunnen dat niet van de ene op de andere dag omgooien.” Van Beurden beloofde een update te geven over de strategie van Shell als de coronacrisis achter de rug is. Een woordvoerder van Shell zei later dat er in de tweede helft van dit jaar al een update staat gepland.

De zegsman wees er verder op dat de klimaatdoelen volgens het olie- en gasbedrijf wel in lijn zijn met het akkoord van Parijs. “Een grote groep van belangrijke aandeelhouders steunt onze aanpak. Het is jammer dat Follow This niet tot deze groep behoort, maar we blijven uiteraard met ze in gesprek.”

Follow This heeft, net als de afgelopen jaren, een eigen klimaatresolutie ingediend voor de aandeelhoudersvergadering van Shell. Het bestuur raadt de aandeelhouders af om voor die resolutie te stemmen.