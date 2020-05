Noors staatsfonds stapt uit mijnbouwers om gebruik steenkool

Het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft zijn belangen in verschillende grote mijnbouw- en energiebedrijven verkocht omdat zij richtlijnen van het fonds rond het gebruik van steenkool hebben overschreden. Het gaat onder meer om de mijnbouwers Glencore en Anglo American en het Duitse energieconcern RWE, aldus zakenkrant Financial Times.

Daarnaast verkocht ’s werelds grootste staatsfonds ook zijn belang in de Braziliaanse mijnbouwer Vale, vanwege ernstige milieuschade door een dambreuk bij een mijn. Verder heeft het fonds de mijnbouwonderneming BHP en de nutsbedrijven Enel, Uniper en Vistra Energy op een speciale lijst gezet, voor mogelijk een latere verkoop in verband met het gebruik van steenkool.

Het staatsfonds van Noorwegen bezit aandelen van vrijwel elk groot beursgenoteerd bedrijf in de wereld en heeft bepaalde criteria over het gebruik van steenkool. Het fonds is ook streng als het gaat om investeringen in olie- en gasproducenten, defensieconcerns en tabaksfabrikanten.