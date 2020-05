Transavia houdt vliegtuigen tot en met 3 juni aan de grond

Transavia heeft alle vluchten in de week voorafgaande aan woensdag 3 juni geannuleerd. De periode om niet te vliegen is met een week verlengd, kondigde de luchtvaartmaatschappij aan. Reden voor de verlenging zijn de coronamaatregelen in Nederland en op de bestemmingen in het buitenland.

Transavia ziet in een aantal landen een voorzichtige versoepeling van maatregelen en restricties. De maatschappij maakt de komende weken bekend welke vluchten na 3 juni weer voorzichtig worden opgestart.

“We hebben gezocht naar een goede balans tussen de nodige flexibiliteit die deze situatie van ons vraagt én de wens van passagiers om weer te reizen. Zo weten onze passagiers uiterlijk twee weken voor vertrek of hun reis doorgaat en geven wij zoveel mogelijk mensen de kans om hun reis te maken”, zegt topman Marcel de Nooijer van Transavia.

Passagiers die in de periode tot en met 3 juni een vlucht hebben geboekt ontvangen de komende dagen een e-mail waarin de annulering wordt aangekondigd. Zij ontvangen een voucher waarmee ze een nieuwe vlucht kunnen boeken.