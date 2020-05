Verzekeraar DAS moet consument dubbele advocaatkosten vergoeden

Rechtsbijstandverzekeraar DAS moet aan een consument de gemaakte advocaatkosten voor twee kortgedingprocedures vergoeden. Volgens een uitspraak van de geschillencommissie van het financiële klachteninstituut Kifid zou de verzekeraar claims van de consument ten onrechte hebben afgewezen. DAS moet de consument daarom een bedrag van maximaal 12.500 euro toekennen.

DAS wees de claims van de consument af, omdat de verzekeraar stelde dat de twee procedures van de consument met elkaar samenhingen. Volgens een artikel in de algemene polisvoorwaarden zou de consument dan één keer recht hebben op het kostenmaximum dat voor het conflict geldt, in plaats van twee keer. De consument beargumenteerde echter dat er sprake was van twee verschillende procedures, omdat de situatie, grondslag en vordering in beide procedures anders was.

De geschillencommissie concludeert nu dat het betreffende artikel onduidelijk is geformuleerd. Zo wordt niet duidelijk genoeg omschreven wanneer procedures precies met elkaar samenhangen. Ook vindt Kifid dat het artikel oneerlijk is opgesteld, omdat de verzekeraar bepaalt of er sprake is van samenhangende conflicten en de consument daar geen inspraak in heeft. Daarom acht de geschillencommissie het artikel in dit geval niet van toepassing.