Beurzen verder omlaag na waarschuwing Powell

De Europese aandelenbeurzen gingen donderdag verder omlaag na de stevige verliesbeurt een dag eerder. De waarschuwing van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell voor de economische risico’s van de coronacrisis galmde nog na op de beursvloeren en zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Daarnaast werd uitgekeken naar de wekelijkse Amerikaanse werkloosheidsaanvragen, die later op de dag bekend worden gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,7 procent lager op 503,28 punten. Alle 25 hoofdfondsen stonden in het rood. De MidKap zakte 1,9 procent tot 666,39 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 2,3 procent in.

Hekkensluiter in de AEX was biotechnoloog Galapagos met een verlies van 3,8 procent. SBM Offshore voerde de schaarse stijgers in de MidKap aan met een plus van 1,7 procent. De oliedienstverlener verlaagde zijn omzetverwachting voor dit jaar vanwege de zwakke oliemarkt en de coronacrisis, maar handhaafde de prognose voor het bedrijfsresultaat. Ook stelt SBM goed gepositioneerd te zijn om de crisis te doorstaan en er zelfs sterker uit te komen.

Pharming daalde 3,7 procent. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal meer omzet en winst dankzij het succes van zijn geneesmiddel Ruconest. Pharming rekent ook voor dit jaar op verdere groei van omzet en winst, maar waagt zich niet aan een concrete voorspelling. Euronext steeg 3 procent. De beursuitbater profiteerde afgelopen kwartaal van de wilde koersbewegingen op de aandelenmarkten en boekte meer omzet en winst.

Deutsche Telekom won ruim 1 procent in Frankfurt. De Duitse telecomgigant heeft weinig last van de coronacrisis en presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. In Parijs zakte Bouygues 4,5 procent. Het Franse bouw- en telecomconcern leed verlies in het afgelopen kwartaal en waarschuwde voor nog slechtere resultaten in het huidige kwartaal.

RWE leverde een eerdere winst in en daalde 1 procent. Het Duitse energieconcern sloot het eerste kwartaal af met een hoger resultaat en handhaafde zijn eerder gestelde doelen voor dit jaar. Ook het Duitse chemie- en farmacieconcern Merck (min 1,3 procent) zag het kwartaalresultaat stijgen, maar het bedrijf is wel voorzichtiger geworden voor de rest van het jaar vanwege de coronacrisis.

De euro was 1,0807 dollar waard tegen 1,0839 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,7 procent duurder op 26,22 euro. Brentolie kostte 3,2 procent meer op 30,13 dollar per vat.