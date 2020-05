Parijs zou ontslagronde bij Air France-KLM steunen

Frankrijk zou “aanpassingen” aan het personeelsbestand van Air France-KLM steunen in de huidige crisis. Dat heeft de onderminister voor Transport Jean-Baptiste Djebbari gezegd. Hij wees erop dat het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern in 2008 tijdens de vorige crisis laat was met het inkrimpen, terwijl concurrenten als British Airways en Lufthansa dat veel sneller deden. In de jaren daarna was Air France-KLM daardoor minder concurrerend.

Het snijden in het personeelsbestand moet geen doel op zich zijn. “We moeten de juiste maatregelen nemen zodat Air France-KLM over twee of drie maanden weer klaarstaat om omhoog te kijken.” Djebbari vertrouwt erop dat de bazen bij het luchtvaartconcern daar de juiste gesprekken over voeren.

Air France-KLM-topman Ben Smith zei eerder al dat hij met de vakbonden wilde praten over het verkleinen van het personeelsbestand. De Canadees gaf volgens Djebbari aan dat dit ook deels op vrijwillige basis kon en niet meteen tot ontslagen hoeft te lijden.