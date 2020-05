Opnieuw ‘nauwelijks vooruitgang’ bij brexitonderhandelingen

De onderhandelingen tussen Brussel en Londen over een toekomstig (handels)verdrag hebben deze week tijdens de derde ronde opnieuw weinig opgeleverd. Na afloop van een week durende reeks sessies via videoverbinding lieten beide partijen weten dat er niet of nauwelijks vooruitgang is geboekt.

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier noemde het in Brussel “teleurstellend dat er op een paar kleine stapjes na, geen enkele vooruitgang is geboekt met belangrijke onderwerpen”. Hij zei niet op te geven om het doel van een ambitieus handelsverdrag te halen. Zijn Britse tegenhanger David Frost zei in Londen “te betreuren dat er erg weinig vooruitgang is behaald op de belangrijkste openliggende zaken”. Op verschillende onderwerpen, waaronder toegang tot de Britse viswateren, liggen de EU en het Verenigd Koninkrijk ver uit elkaar.

De Britten zijn op 1 februari uit de EU gestapt maar volgen tot eind dit jaar nog de EU-regels. Voor 1 juli moeten ze aangeven of ze de onderhandelingen willen verlengen met een of twee jaar, maar tot nu toe geeft Londen aan dit niet te zullen doen.