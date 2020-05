Oud-eigenaren Yukos leggen beslag op Russische vodkamerken

De voormalige eigenaren van het Russische oliebedrijf Yukos hebben beslag laten leggen op twee vodkamerken die in handen zijn van de Russische staat. Op die manier proberen ze een deel van de 57 miljard dollar die Rusland hen moet betalen in handen te krijgen. De beslaglegging op rechten op het gebruik van de namen van de vodkamerken Stolichnaya en Moskovskaya werd begin deze maand door een rechter goedgekeurd.

De stap is de zoveelste in een langdurige saga. Yukos was een van de grootste olie- en gasmaatschappijen van Rusland. Het bedrijf werd begin deze eeuw genationaliseerd na de arrestatie en veroordeling van zijn eigenaar Michail Chodorkovski, die wegens fraude en grootschalige belastingontduiking achter de tralies verdween. Na de nationalisatie van het bedrijf werd het in delen doorverkocht aan concurrenten.

De voormalige aandeelhouders bleven met lege handen achter en stapten naar het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag. Daar kregen ze in 2014 gelijk, maar een rechtbank in Nederland verwierp dat vonnis twee jaar later. In hoger beroep gaf het gerechtshof in Den Haag de aandeelhouders begin dit jaar toch weer gelijk en bepaalde dat de oorspronkelijke 50 miljard dollar door extra boetes is gestegen tot 57 miljard dollar. Vorige week maakte Rusland nog bekend naar de Hoge Raad te stappen.

De rechten op de merknamen Stolichnaya en Moskovskaya in de Benelux was in een volledig losstaande zaak in januari definitief overgedragen aan het Russische staatsbedrijf Sojoezplodoimport. Op die bezittingen is nu beslag gelegd voor ze konden worden overgedragen.