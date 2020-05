AEX verder omhoog door hoop op vaccin

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen gingen verder omhoog na de flinke koerswinsten een dag eerder. De hoop op een coronavaccin bleef zorgen voor optimisme over een snelle heropening van de wereldwijde economieën na de lockdownmaatregelen om de virusuitbraak in te dammen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,6 procent hoger op 523,16 punten. De hoofdindex klom maandag al bijna 4 procent. De MidKap won 0,9 procent tot 704,28 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,1 procent.

NIBC dikte ruim 13 procent aan bij de kleinere bedrijven. De Haagse zakenbank wil toch zijn dividend uitkeren ondanks de coronacrisis. Dat is nodig om de deal met de Amerikaanse investeerder Blackstone niet in de weg te zitten. Volgens de koper zou de financiering van de deal in gevaar komen als NIBC zijn dividend niet zou uitkeren. Met grote aandeelhouders Flowers & Co en Reggeborgh Invest is afgesproken dat zij voorlopig het dividend niet zullen innen.