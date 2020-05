Klimaatresolutie bij Shell opnieuw verworpen

Een ruime meerderheid van de aandeelhouders van olie- en gasconcern Shell heeft de klimaatresolutie van de activistische belegger Follow This verworpen, net als in het verleden. Follow This vroeg in het voorstel om concrete maatstaven waarop Shell zijn klimaat- en milieudoelstellingen baseert.

Van alle uitgebrachte stemmen was bijna 86 procent tegen. Het bestuur van Shell had aandeelhouders geadviseerd tegen de resolutie te stemmen. Alle andere agendapunten werden goedgekeurd.

Volgens de actiegroep kan Shell niet garanderen dat het bedrijf in 2030 minder CO2 uitstoot dan in 2019 en dat het bedrijf in 2030 minder investeert in fossiele brandstoffen dan in hernieuwbare brandstoffen. Shell zegt zich te houden aan de klimaatdoelen van Parijs en die te zullen gaan halen.

De aandeelhoudersvergadering in Den Haag vond plaats achter gesloten deuren vanwege de coronacrisis. Klimaatactivisten protesteerden buiten het hoofdkantoor van Shell en bij verschillende tankstations van het bedrijf. Zij vinden dat Shell ontmanteld moet worden.