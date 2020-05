Stevige plussen bij opening Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn met stevige plussen aan de handelsdag begonnen, na de verliezen van een dag eerder. De aandacht op Wall Street gaat onder meer uit naar kwartaalcijfers van winkelbedrijf Target en doe-het-zelfketen Lowe’s. Daarnaast komt de Federal Reserve later op de dag met de notulen van de meest recente beleidsvergadering.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 1,4 procent hoger op 24.548 punten. De brede S&P 500 ging ook 1,4 procent omhoog, naar 2964 punten, en technologiebeurs Nasdaq won 1,5 procent tot 9325 punten.

Target heeft door hamsterende klanten de omzet opgevoerd. Vooral de onlineverkopen stegen hard, te midden van lockdownmaatregelen in veel delen van de Verenigde Staten. De winstgevendheid kreeg tegelijkertijd een knauw. Het bedrijf had door het corona hogere kosten. Het aandeel zakte in de eerste handelsminuten een fractie. Lowe’s (plus 2,5 procent) was meer in trek bij beleggers, geholpen door meevallende verkoopcijfers. Amerikanen zijn meer klusjes in en om het huis gaan doen omdat ze door de coronacrisis thuis moeten blijven.

Johnson & Johnson (J&J) noteerde daarnaast 0,3 procent hoger. Het medisch bedrijf stopt met de verkoop van babypoeder gemaakt van talk in Noord-Amerika vanwege beschuldigingen dat het kankerverwekkend zou zijn omdat er asbest in kon zitten. Het talkpoeder leverde J&J veroordelingen voor miljarden dollars aan schadevergoedingen op. Het bedrijf zou het risico op kanker door het gebruik van talkpoeder hebben verzwegen.

Op de financiĆ«le markten werd ook gereageerd op president Donald Trump. Hij heeft overheidsinstanties de opdracht gegeven om “overbodige regels” te schrappen. Hij ondertekende een decreet met die strekking om daarmee het herstel van de economie te bevorderen. Trump zei dat de afgelopen tijd al honderden regels tijdelijk niet meer werden gehandhaafd. Hij wil dat die stappen, waar mogelijk, nu permanent worden gemaakt.