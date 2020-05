Burgerinitiatief tegen onduidelijke kosten kapitaalverzekeringen

Kapitaalverzekeringen moeten transparanter. Om die reden zijn ConsumentenClaim, de Consumentenbond, de Vereniging Woekerpolis.nl en de Stichting Woekerpolisproces een burgerinitiatief gestart. De organisaties willen een wetswijziging zodat consumenten voortaan volledig worden geïnformeerd over alle kosten die verzekeraars inhouden gedurende de looptijd van zo’n verzekering.

Kapitaalverzekeringen zijn bedoeld om kapitaal op te bouwen voor een huis, (aanvullend) pensioen of om te sparen voor de toekomst. In Nederland zijn er miljoenen van afgesloten. ConsumentenClaim stelt dat bij veel van deze kapitaalverzekeringen kosten in rekening worden gebracht, zoals fondsbeheerkosten, waarvan de hoogte niet inzichtelijk worden gemaakt.

“Onaanvaardbaar en niet van deze tijd”, zegt Stef Smit, directeur van ConsumentenClaim. “Bij financiële producten moet een consument precies kunnen zien wat er aan kosten wordt ingehouden. Alleen zo kun je een verantwoorde beslissing nemen of je een product koopt, behoudt of aanpast.” Volgens Smit lopen er bij het financiële klachteninstituut Kifid honderden zaken die te maken hebben met onduidelijkheid over de bijkomende kosten van kapitaalverzekeringen.

Om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen, zijn 40.000 handtekeningen nodig. De belangenorganisaties roepen consumenten op het burgerinitiatief te tekenen via www.tijdvoortransparantie.nl.