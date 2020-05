Opening Center Parcs zorgt voor ‘lastige puzzel’ in vakantiehuis

Bijna alle Nederlandse parken van Center Parcs gaan vrijdag weer open, na een periode van gedwongen sluiting door het nieuwe coronavirus. Om besmettingen met het longvirus tegen te gaan, geldt in Nederland de regel dat vakantiehuisjes alleen door mensen uit hetzelfde huishouden gehuurd mogen worden. Center Parcs gaat ervan uit dat vakantiegangers zich aan die regels zullen houden, maar “het is soms een lastige puzzel”.

Een woordvoerder van de vakantieparkengroep legt uit dat het lastig te controleren is of een groepje huurders tot hetzelfde huishouden behoort. Bij een reservering wordt namelijk alleen één hoofdhuurder opgegeven.

“We leggen de verantwoordelijkheid eigenlijk bij de gasten zelf”, aldus de zegsman. “Wij zijn natuurlijk een concept dat in trek is bij gezinnen. Maar soms komen opa en oma mee.” In dergelijke gevallen, waarbij personen uit meerdere huishoudens in één verblijf zitten, kunnen huurders bij Center Parcs aan de bel trekken voor een oplossing. Vervolgens wordt gekeken of het huren van meerdere huisjes, of een verschuiving naar een later tijdstip een oplossing kan zijn.

Als er reserveringen binnenkomen van grote groepen, zoals 20 jongeren tegelijk, treedt Center Parcs overigens wel “proactief op”. Dat komt erop neer dat reserveringen worden geblokkeerd en het vakantiepark met een voorstel voor een vakantie op een later moment komt.

Na 1 juni zijn er in grotere bungalows meer mogelijkheden voor groepen mensen uit verschillende huishoudens. Zij mogen samen een accommodatie huren, mits er gescheiden toiletten en douches zijn en ze anderhalve meter afstand bewaren.

Het callcenter van Center Parcs krijgt veel vragen over coronaregels op de vakantieparken. Zorgen om corona beletten mensen echter niet om er een vakantie te boeken, nu het nog steeds onzeker is of reizen naar het buitenland deze zomer wel kunnen.

“We hebben gemerkt dat veel mensen overwegen om dit jaar vakantie in eigen land te vieren”, aldus directeur Mark Giethoorn van Center Parcs Nederland. “Vorige week lag het aantal boekingen bijvoorbeeld al hoger dan in dezelfde week vorig jaar.”