Werknemers stoppen met zoeken naar nieuwe baan door corona

Mensen met een baan blijven vanwege de coronacrisis zitten waar ze zitten en solliciteren niet. Dat meldt databedrijf Intelligence Group op basis van een onderzoek onder werknemers. Nog maar 6,6 procent van de mensen in loondienst zoeken op dit moment actief naar een baan. In vergelijking met de eerste drie maanden van 2020 is dat 28 procent minder.

De totale arbeidsmarktactiviteit van de Nederlandse beroepsbevolking, alle mensen die actief op zoek zijn naar een baan, ligt nu op 10,8 procent. Dat is het laagste punt sinds 2011, aldus Intelligence Group.

“Een klein lichtpuntje is de verwachting dat het actieve aanbod van werknemers in de komende weken weer licht zal stijgen”, aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group. Waar vier weken geleden het einde in zicht kwam van de werkvoorraad, lijkt deze zich nu weer langzaam te vullen. Zo ziet het databedrijf dat het aantal uren dat mensen minder kunnen werken door de coronacrisis afneemt van 22 procent enkele weken geleden naar 15 procent minder nu. Recruitment-app NOWJOBS verwacht daarnaast vanaf 1 juni een hausse aan nieuwe zomerbaantjes.

“Er ontstonden de laatste tijd al nieuwe banen door het coronavirus, denk aan winkelkar-schoonmakers en hostess-banen om mensen te wijzen op de coronaregels op drukke plekken zoals winkelcentra”, aldus de recruitment-organisatie. Het bedrijf voorziet vooral veel nieuw werk voor strand- en terrasrunners, ontsmetters, ijsverkopers, drive-inbiosmedewerkers en handhavers.