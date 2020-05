FNV stelt directie Tata Steel ultimatum

Als Tata Steel niet garandeert dat de bestaande afspraken over het behoud van werkgelegenheid tot oktober volgend jaar worden nageleefd, en met vijf jaar worden verlengd, volgen er acties. Dat ultimatum heeft vakbond FNV bij de directie van het staalbedrijf neergelegd. De bond wil ook de toezegging dat er geen gedwongen ontslagen vallen bij de Nederlandse tak en dat er geen onderdelen van het bedrijf worden verkocht.

FNV geeft de directie van Tata Steel tot dinsdagmiddag om de eisen in te willigen. Gebeurt dat niet, dan volgen er acties. De bond belegde voor volgende week donderdag al een grote ledenvergadering voor werknemers van Tata, die dan kunnen instemmen met het voeren van acties.

Het is al langere tijd onrustig bij de voormalige Hoogovens. Eerst kwam dat door een reorganisatieplan waarbij in IJmuiden veel banen zouden moeten verdwijnen, maar daar kwam deze week ook het plotselinge vertrek van directeur Theo Henrar van Tata Steel Nederland bij. Volgens Tata Steel Europe vertrekt hij na wederzijds overleg, maar de ondernemingsraad en de vakbond geloven dat niet. FNV wil dan ook dat er verantwoording wordt afgelegd over Henrars vertrek.

Van de 9000 werknemers van Tata Steel zijn er zo’n 4000 lid van de FNV.