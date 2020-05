Prijsvechter easyJet verwacht tot 30 procent banenreductie

De Britse prijsvechter easyJet wil het personeelsbestand met maximaal 30 procent terugbrengen. Dat meldde de onderneming in een update over de maatregelen om de coronacrisis te doorstaan. Topman Johan Lundgren van easyJet zegt de vloot te willen inkrimpen, ook omdat de vraag naar tickets naar verwachting pas in 2023 weer op het niveau van voor de crisis is.

Lundgren spreekt van moeilijke tijden voor de onderneming, maar ook van zeer moeilijke beslissingen. De ingrepen zijn volgens hem nodig om zoveel mogelijk banen op de lange termijn te beschermen. “Hoewel we op 15 juni weer beginnen met vliegen, verwachten we dat de vraag langzaam zal toenemen en pas over ongeveer drie jaar weer op het niveau van 2019 zal zijn”, aldus de topman.

De komende dagen wordt het overleg met de medewerkers gestart. EasyJet heeft in totaal zo’n 15.000 werknemers. In Nederland gaat het om driehonderd personeelsleden. Nog niet bekend is wie moet vertrekken en wanneer dat zal gebeuren.

Volgens easyJet zal de vlootomvang tegen het einde van boekjaar 2021 ruim driehonderd toestellen zijn. Dat zijn er circa vijftig minder dan was voorzien. Die prognose was van voor de coronacrisis.

EasyJet overlegt met luchthavens en grondafhandelaars om contracten te herzien en kosten te verlagen. Verder zijn tijdsafhankelijke onderhoudsuitgaven uitgesteld nu ook minder wordt gevlogen. Ook wordt gesneden in verkoop- en marketinguitgaven. Eerder verzekerde de onderneming zich al van het nodige kapitaal onder meer via leningen en het afsluiten van een doorlopende kredietfaciliteit.

Gezien de aanhoudende onzekerheden is het voor easyJet in dit stadium niet mogelijk om voor de rest van het boekjaar financiƫle vooruitzichten te bieden.

Als de vluchten van easyJet weer worden hervat, worden aan boord maatregelen genomen om de gezondheid en het welzijn van passagiers en bemanning te verzekeren. Zo moeten passagiers, cabinebemanning en grondpersoneel maskers dragen. Verder worden de vliegtuigen extra goed schoongemaakt en zijn desinfectiedoekjes en desinfectiemiddel aan boord beschikbaar. Aanvankelijk zal er geen eten aan boord worden geserveerd.