Machinebouwer Hitachi sluit fabriek in Oosterhout

Maker van onder meer graafmachines Hitachi Construction Machinery Europe stopt volgend jaar met zijn productie- en assemblagewerk in Oosterhout. Hierdoor gaan mogelijk 115 banen verloren, heeft het bedrijf laten weten. De activiteiten worden voor een groot deel verplaatst naar Hitachi’s vestiging in Amsterdam.

De ingreep hangt samen met de magere resultaten in de afgelopen jaren. Ook verwijst Hitachi in een toelichting naar de veranderde vraag in de markt en de huidige economische omstandigheden. De Japanners willen zich in Amsterdam gaan richten op het maken van machines op maat. Daarmee zou de onderneming tegemoetkomen aan de toenemende vraag hiernaar in Europa. De grootschalige productie van machines doet het bedrijf voornamelijk in Japan, waar dit vanwege het schaalvoordeel goedkoper kan.

Hitachi is over de plannen nog in gesprek met de eigen ondernemingsraad en de vakbonden. Naar verwachting kunnen die gesprekken in de zomer afgerond worden. Het bedrijf geeft zichzelf tot eind volgend jaar de tijd voor de ingreep.