Akkoord bereikt over steunpakket Lufthansa

De Duitse regering en de Europese Commissie hebben vrijdag een deal bereikt over de Duitse staatssteun aan Lufthansa. De raad van bestuur van de luchtvaartmaatschappij laat in een verklaring vrijdagavond weten akkoord te gaan met de voorwaarden.

Volgens persbureau Bloomberg is in de deal overeengekomen dat Lufthansa het aantal vliegtuigen vermindert dat het heeft op de vliegvelden van Frankfurt en M√ľnchen. Ook moet de luchtvaartmaatschappij afstand doen van een aantal slots op de luchthavens (de tijdsperiode waarbinnen een vliegtuig mag opstijgen of landen op een vliegveld). Het gaat om acht toestellen en 24 slots.

Duitsland wil het noodlijdende Lufthansa redden door een belang van 20 procent te nemen voor 6 miljard euro en garant te staan voor een lening van 3 miljard euro. De Europese Commissie gaf eerder al groen licht voor dat plan, maar wel onder de voorwaarden dat Lufthansa een aantal slots inlevert.

De raad van commissarissen van de Lufthansa moet ook nog instemmen met het steunpakket. De toezichtsraad lag eerder deze week dwars omdat die de voorwaarden van de Europese Commissie onverteerbaar vond. Lufthansa laat weten dat Brussel nu minder eisen stelt dan het aanvankelijk deed. Als de raad van commissarissen zijn fiat heeft gegeven, moeten ook de aandeelhouders nog instemmen met het steunpakket.