Populaire directeur Henrar ‘zwaait af’ bij Tata Steel

Theo Henrar is na zondag officieel directeur af bij Tata Steel in IJmuiden. Hij vertrekt volgens het bedrijf in goed overleg, maar onder het personeel leeft het idee dat hij is ontslagen. Ook vakbonden en de ondernemingsraad (or) spreken van ontslag van de Nederlandse topman.

Henrar stond volgens de or en de bonden pal voor de positie van de fabriek in IJmuiden en de werkgelegenheid. De scheidend bestuursvoorzitter zou zich ook altijd kritisch hebben opgesteld inzake dividenduitkeringen door het Nederlandse onderdeel aan het Indiase moederbedrijf Tata Steel.

Hij zou ook de Nederlandse belangen hebben bewaakt bij plannen voor het verplaatsen van banen naar India en het verder integreren van Nederlandse en Britse activiteiten. Zijn loyaliteit aan het personeel en IJmuiden lijkt hem zijn positie te hebben gekost, al blijft hij volgens Tata Steel nog wel aan als adviseur.

Medewerkers zijn woedend en voerden eerder al acties omdat ze het niet eens zijn met het vertrek en de op handen zijnde reorganisatie. Nieuwe acties lijken onafwendbaar.