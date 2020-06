Coronacrisis blijft autoverkoop in de weg zitten

De coronacrisis blijft de autoverkopen dwarszitten. Volgens BOVAG, RAI Vereniging en RDC is het aantal nieuwe personenauto’s dat in mei op kenteken werd gezet met bijna 60 procent gedaald, vergeleken met dezelfde maand in 2019. In april dit jaar was er ook al een daling van meer dan 50 procent.

In totaal werden in mei 14.934 nieuwe personenauto’s geregistreerd, tegen 36.601 in mei vorig jaar. De daling was onder meer het gevolg van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Ook door tijdelijke sluitingen van autofabrieken wereldwijd konden minder auto’s geleverd worden. Nu de meeste autofabrikanten de productie weer deels of volledig hebben opgestart, kunnen de komende periode ook de eerder eerder bestelde voertuigen uitgeleverd en geregistreerd worden.

Volgens de organisaties is nog niet duidelijk wat de impact van het virus zal zijn op de verkoop dit jaar. Tot en met mei werden 133.325 nieuwe personenauto’s geregistreerd en dat zijn er ruim 50.000 minder dan in de eerste vijf maanden van 2019.

De verkoop van elektrische auto’s zal naar verwachting vanaf 1 juli een boost krijgen met een nieuwe subsidie voor particuliere kopers. Voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto is 4000 euro beschikbaar en voor een gebruikte 2000 euro.