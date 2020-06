Facebook-personeel uit ongenoegen over reactie op Trump-bericht

Senior-medewerkers van Facebook hebben hun ongenoegen geuit over de eerdere beslissing van Facebook-baas Mark Zuckerberg. Die besloot geen actie te ondernemen tegen een opruiende opmerking van de Amerikaanse president Donald Trump via het sociale netwerk.

Trump plaatste op sociale media een bericht met de woorden: “als het plunderen begint, begint het schieten”, als reactie op de rellen in de VS na de dood van George Floyd in Minneapolis. Voor Twitter was dit bericht een stap te ver. Dat techbedrijf plaatste daarop een waarschuwing bij het bericht. Facebook deed dat niet. Volgens Zuckerberg moeten mensen weten of de regering van plan is geweld te gebruiken.

Verschillende hooggeplaatste figuren binnen Facebook denken daar duidelijk anders over. Zij hebben hun ongenoegen geuit. Onder meer ontwerp-directeur van de nieuwsfeed van Facebook Ryan Freitas wil Zuckerberg van zijn ongelijk overtuigen. Volgens hem denken tientallen mensen binnen Facebook er net zo over.

Ook Andrew Crow, hoofd ontwerp van de productlijn Portal van Facebook, heeft kritiek op de houding van zijn baas. “Het bieden van een platform voor het aanzetten tot geweld en het verspreiden van desinformatie is onaanvaardbaar, ongeacht wie je bent”, aldus Crow.

Ook Design Manager Jason Stirman, directeur Product Management Jason Toff en Product Designer Sara Zhang, deden hun beklag. “Intern geven we uiting aan onze bezorgdheid, tot nu toe zonder resultaat”, zo klonk het.

Zuckerberg meldde zondag laat dat Facebook 10 miljoen dollar extra doneert aan groepen die werken aan raciale rechtvaardigheid. Hij merkte tevens op dat Facebook meer werk te doen heeft om mensen veilig te houden en ervoor te zorgen dat onze systemen de vooringenomenheid niet versterken. Hij liet zich niet uit over de berichten van Trump op het platform.