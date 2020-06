Optimisme over herstel stuwt beurzen

De Europese beurzen gingen woensdag verder omhoog. Positieve cijfers over de Chinese dienstensector en teken van leven in de Europese dienstensectoren wakkerden de hoop aan dat het dieptepunt van de coronacrisis achter de rug is en de economie weer opkrabbelt. Daarnaast wordt verwacht dat de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag met meer stimuleringsmaatregelen zal komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,5 procent hoger op 554,32 punten. De hoofdindex bereikte daarmee het hoogste niveau sinds 5 maart. De MidKap kreeg er 2,2 procent bij tot 761,73 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 2,2 procent.

Sterkste stijger in de AEX was vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van meer dan 10 procent. Olie- en gasconcern Shell (plus 4,1 procent) profiteerde van de oplopende olieprijzen. De verwachting dat oliekartel OPEC en bondgenoten de huidige productiebeperking gaan verlengen stuwt de prijs van olie. Chemicaliëndistributeur IMCD was de grootste daler met een verlies van 0,9 procent.

In de MidKap zette Air France-KLM (plus 7,6 procent) de opmars voort nu steeds meer Europese landen de reisbeperkingen voor de zomermaanden opheffen. Verlichtingsbedrijf Signify klom 4,7 procent dankzij een adviesverhoging door Société Générale. Bij de kleinere bedrijven won speciaalchemiebedrijf Avantium 2,2 procent na een opdracht van de King Abdullah University of Science and Technology.

TUI steeg 11,5 procent in Frankfurt. De Duitse reisorganisatie en vliegtuigbouwer Boeing hebben een overeenkomst bereikt om de gevolgen van het aan de grond zetten van probleemtoestel 737 MAX te compenseren. Zo krijgt TUI een vergoeding die een aanzienlijk deel van de schade dekt. Lufthansa won ruim 4 procent. De Duitse luchtvaartmaatschappij wil de kosten aanzienlijk gaan verlagen na een miljardenverlies in het eerste kwartaal.

In Parijs klom Renault 7,5 procent na afronding van de staatssteun van 5 miljard euro aan de Franse automaker. Ook verhoogde Goldman Sachs het advies voor het aandeel. LVMH won 0,3 procent. Volgens mediaberichten ziet het Franse luxegoederenconcern mogelijk af van de miljardenovername van de Amerikaanse juwelenverkoper Tiffany & Co vanwege de coronacrisis.

De euro was 1,1216 dollar waard, tegen 1,1177 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent duurder op 37,50 dollar. Brentolie steeg 1,3 procent in prijs en kostte voor het eerst in bijna drie maanden meer dan 40 dollar per vat.