Transavia breidt vluchtschema verder uit

Transavia breidt haar vluchtschema in juni verder uit met twintig bestemmingen. Eerder werd al bekend dat de Nederlandse luchtvaartmaatschappij vanaf 4 juni gaat vliegen vanaf Amsterdam op zes bestemmingen in Griekenland, Portugal en Spanje. Daar komen op 18 juni bestemmingen bij in Spanje, Griekenland, Italië, Frankrijk, Slovenië, Kroatië, Servië en IJsland.

De vluchten naar die bestemmingen vertrekken dan niet alleen vanaf Schiphol, maar ook vanaf de luchthavens in Rotterdam en Eindhoven.

Transavia verwacht dat het aantal vluchten zal stijgen van 23 per week begin juni tot 175 vluchten eind juni. In juli en augustus verwacht de luchtvaartmaatschappij weer een groot aantal vluchten en bestemmingen aan het schema toe te voegen.

Transavia benadrukt dat aan boord en op de grond de nodige hygiënemaatregelen zijn genomen om vliegen zo veilig mogelijk te maken.