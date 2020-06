Britse politiek laakt steun HSBC aan China in Hongkong-kwestie

In het Britse parlement bestaan grote zorgen over de steun die Britse bank HSBC heeft gegeven aan Chinese wetgeving over veiligheidskwestie in Hongkong. Dat staat in een brief aan de topman van HSBC. De brief is geschreven door Lagerhuislid Alistair Carmichael, die voorzitter is van de parlementaire commissie die gaat over de voormalige Britse kroonkolonie.

Topbankier Peter Wong, directeur van HSBC in China, ondertekende woensdag een petitie waarin die steun wordt betuigd. De gewraakte veiligheidswet maakt het mogelijk dat China ingrijpt in Hongkong, bijvoorbeeld bij grootschalige protesten tegen Peking. Hongkong is een autonoom onderdeel van China met een eigen regering en rechtsstelsel.

“Het zal u niet verbazen dat deze actie grote bezorgdheid heeft veroorzaakt in het Lagerhuis”, schrijft Carmichael, in de brief aan HSBC-topman Noel Quinn. Dat “een hooggeplaatste directeur in uw bedrijf” dit standpunt inneemt, kan leiden tot instabiliteit van het bedrijfsleven in Hongkong, aldus de Britse parlementariĆ«r.

HSBC, dat het grootste deel van de winst genereert in Aziƫ, maar zijn hoofdkantoor in Londen heeft, is niet het eerste bedrijf dat steun betuigt aan Peking. Ook de Britse bank Standard Chartered, dat veel zaken doet in Hongkong, deed dat.