‘Europese Commissie ziet bezwaren voor overname moeder Pearle’

De Europese Commissie gaat brillengigant EssilorLuxottica waarschuwen dat de overname van optiekconcern GrandVision, bekend van keten Pearle, op mededingingsbezwaren kan stuiten. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De Europese marktwaakhond zal die waarschuwing in de komende dagen naar de Frans-Italiaanse onderneming sturen.

Een zogeheten mededeling van punten van bezwaar van de Europese Commissie verhoogt meestal de druk op bedrijven. Die kunnen dan concessies doen om een overname toch door te laten gaan, zoals bijvoorbeeld het afstoten van onderdelen.

Als EssilorLuxottica de optiekketens van GrandVision in handen krijgt, heeft het bedrijf 7000 winkels wereldwijd. In Nederland heeft GrandVision onder meer de ketens Pearle en Eye Wish. In de GrandVision-winkels verkoopt het bedrijf nu al zijn Varilux-lenzen en brillen van merken als Ray-Ban.