FNV peilt actiebereidheid bij medewerkers Tata Steel

Vakbond FNV zinspeelt op meer stakingen bij Tata Steel in IJmuiden, na de wilde acties van afgelopen tijd. Alvorens daadwerkelijk tot actie over te gaan wordt de actiebereidheid onder medewerkers gepeild. Dat gebeurt op de parkeerplaats van De Bazaar in Beverwijk. Daar worden om 10.00 uur zeker 2000 mensen verwacht. Tata Steel Nederland verwierp eerder de eisen uit het ultimatum van FNV.

Het personeel van de staalfabrikant is nog altijd boos over het recente vertrek van de Nederlandse directievoorzitter Theo Henrar, die zonder opgaaf van reden weg moest. FNV eiste tekst en uitleg en wil dat de vakbond geraadpleegd wordt bij de benoeming van nieuwe directieleden.

Verder zit de aanstaande reorganisatie de werknemers dwars. In IJmuiden zouden ongeveer duizend banen verloren gaan. FNV meent dat Tata Steel zich moet houden aan een werkgelegenheidspact dat eerder werd afgesloten, om te voorkomen dat er gedwongen ontslagen vallen. De bond wil ook dat de garanties voor de werkgelegenheid met vijf jaar worden verlengd.