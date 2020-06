Staalproductie valt dit jaar ruim 6 procent lager uit

De wereldwijde staalproductie valt als gevolg van de coronacrisis dit jaar naar verwachting 6,4 procent lager uit ten opzichte van 2019. Voor volgend jaar wordt herstel verwacht van 3,8 procent, aldus de internationale brancheorganisatie World Steel Association (Worldsteel).

De daling van de wereldwijde vraag zal dit jaar iets worden afgezwakt door een sneller dan verwacht herstel in China in vergelijking met de rest van de wereld.

In de ramingen houdt Worldsteel er rekening mee dat de lockdownmaatregelen in veel landen in juni en juli verder worden versoepeld en dat grote staalproducerende landen niet te lijden hebben onder een tweede golf van de pandemie.

Vooral in het lopende tweede kwartaal verwacht Worldsteel een dip in de vraag. Daarna zal geleidelijk herstel volgen. De organisatie denkt dat de impact van de coronacrisis minder groot zal zijn dan de kredietcrisis (2007-2011) omdat de consumptie- en de dienstensector die nu hard worden getroffen minder ‘staalintensief’ zijn.