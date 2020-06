Dikke plussen op beurzen Europa, AF-KLM straalt op Damrak

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met stevige winsten de handel uitgegaan. Het sentiment werd vooruitgeholpen door verrassend sterke cijfers over de werkgelegenheid in de Verenigde Staten. Air France-KLM was een duidelijke winnaar op het Damrak, geholpen door bemoedigende berichten over het opheffen van reisbeperkingen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de sessie met een winst van 2,4 procent op 572,80 punten. De MidKap, aangevoerd door Air France-KLM, kreeg er 2,6 procent bij tot 793,08 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 3,7 procent. De DAX in Frankfurt won 3,4 procent. De Duitse centrale bank verwacht dat de grootste economie van Europa in 2021 en 2022 flink zal herstellen van de diepe recessie door de coronacrisis.

In de VS kwamen er vorige maand ruim 2,5 miljoen banen bij ten opzichte van april. Daardoor daalde de werkloosheid in de grootste economie van de wereld in mei tot 13,3 procent. Economen rekenden er in doorsnee juist op dat de werkloosheid vanwege de coronacrisis zou zijn toegenomen.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM werd 12,5 procent hoger gezet. Sowieso was het een goede dag voor luchtvaartbedrijven. In Londen steeg IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, 13,6 procent en prijsvechter easyJet won 7 procent. Vliegtuigbouwer Airbus klom 12,5 procent in Parijs.

In Frankfurt steeg Lufthansa met 5,5 procent ondanks de aankondiging dat de Duitse luchtvaartreus vanaf 22 juni degradeert uit de DAX. Belangrijkste reden voor de herziening is de enorme koersval van Lufthansa als gevolg van de coronacrisis. Daardoor is de beurswaarde flink geslonken. Autobouwer Volkswagen ging met 3 procent omhoog, nadat dochterbedrijf Bentley aankondigde duizend banen te schrappen in het Verenigd Koninkrijk.

De grote winnaar in de AEX was winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield die een sprong van 11 procent maakte. De financiƫle fondsen ABN AMRO, ING en Aegon profiteerden van de uitbreiding van het opkoopprogramma van obligaties, die de ECB donderdag aankondigde. Zij wonnen tot 8,6 procent. Energiereus Shell profiteerden van de gestegen olieprijzen en won 7,5 procent. Betalingsbedrijf Adyen sloot de rij met een verlies van 2,9 procent.

De euro was 1,1302 dollar waard, tegen 1,1314 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 5,1 procent duurder op 39,31 dollar. Brentolie kostte 5,3 procent meer op 42,12 dollar.