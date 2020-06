’17 procent werknemers voelt zich overbodig op de werkvloer’

Een deel van de Nederlandse werknemers (17,2 procent) voelt zich overbodig op de werkvloer. Voornamelijk werknemers die lang in dienst zijn en alledaagse routinetaken uitvoeren, worstelen met dat gevoel. Dat meldt de Antwerp Management School op basis van onderzoek onder 3870 werknemers en 2498 leidinggevenden.

Vooral werknemers in de sectoren handel, logistiek en transport denken dat hun vaardigheden overbodig zijn, zoals administratief medewerkers, pakketbezorgers en winkelpersoneel. Bijna een op vijf werknemers zegt dat hij of zij over veel vaardigheden beschikt die niet meer waardevol zijn. Bijna een kwart vreest dat zijn of haar functie in het gedrang komt als er een reorganisatie wordt doorgevoerd.

Ook werkgevers zien niet veel potentie in sommige van hun medewerkers. Zo denkt ongeveer een kwart van de werkgevers dat het merendeel van hun medewerkers niet capabel is om door te groeien binnen het bedrijf en dat sommige medewerkers binnenkort helemaal overbodig worden als technologische middelen zich blijven ontwikkelen.

Werknemers die vrezen voor hun toekomst en hun vaardigheden als “vastgeroest” zien, zijn doorgaans werknemers voor wie vooral functiespecifieke kennis belangrijk is, en die hun algemene vaardigheden minder hoog inschatten, zegt hoogleraar Ans de Vos van de Antwerp Management School. “Hierdoor denken ze dat ze minder kansen hebben bij een reorganisatie of baanwissel.”

Toch zeggen ook meer dan vier op de tien Nederlandse werknemers het gevoel te hebben dat ze vanuit hun bedrijf en leidinggevende ondersteuning krijgen om zich verder te ontwikkelen. Zo hebben zij de mogelijkheid om opleidingen te volgen, en gesprekken te hebben over de verdere loopbaan. Een op de vijf vindt echter niet dat daar ruimte voor is. Nog eens 17,9 procent geeft aan dat elke vorm van feedback ontbreekt.