Europese beurzen sluiten in mineur

De Europese beurzen zijn maandag in het rood gesloten. Beleggers waren al de hele dag op zoek naar richting na de sterke koerswinsten op vrijdag, die volgden op een verrassende daling van de Amerikaanse werkloosheid. Op het Damrak was Fugro opnieuw een opvallende stijger. De bodemonderzoeker, die veel oliebedrijven als klant heeft, profiteerde onder meer van het verbeterde sentiment in de oliesector.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,2 procent lager op 566,20 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 793,44 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent.

Just Eat Takeaway (min 2,1 procent) was één van de grootste dalers in de AEX. Volgens de Amerikaanse zakenzender CNBC heeft het Brits-Nederlandse maaltijdbestelbedrijf interesse in de Amerikaanse branchegenoot Grubhub. Ook het Duitse Delivery Hero (min 2,6 procent) zou Grubhub willen overnemen. Aan Grubhub hangt momenteel een prijskaartje van zo’n 5,7 miljard dollar. ING ging aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van 2 procent.

Olie- en gasconcern Shell klom 1,8 procent. Oliekartel OPEC en bondgenoten hebben afgelopen weekeinde ingestemd met een verlenging van de productiebeperking van olie tot eind juli. Fugro werd 14,6 procent meer waard en was daarmee veruit de grote winnaar in de MidKap. Het aandeel steeg vrijdag al 12 procent. Ook luchtvaartcombinatie Air France-KLM (plus 8,5 procent) zette de opmars voort.

NIBC leverde 9,2 procent in bij de kleinere bedrijven. De Haagse zakenbank wordt mogelijk voor een lagere prijs verkocht aan investeerder Blackstone.

In Londen verloor AstraZeneca 2,7 procent. De Britse farmaceut heeft volgens persbureau Bloomberg de Amerikaanse biotechnoloog Gilead Sciences benaderd voor een fusie. Gilead heeft volgens ingewijden geen interesse getoond. Automakers PSA (plus 0,8 procent) en Fiat Chrysler (plus 1 procent) stonden in de belangstelling na berichten dat de Europese Commissie hun fusie niet zomaar wil goedkeuren.

De euro was 1,1299 dollar waard, tegen 1,1302 dollar voor het weekeinde. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,4 procent minder op 38,22 dollar. Brentolie werd 2,9 procent goedkoper op 41,07 dollar.