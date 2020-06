Banken bij verliezers op rood Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met verliezen gesloten. Ook elders in Europa eindigden de belangrijkste graadmeters lager. Optimisme over economisch herstel maakte plaats voor voorzichtigheid op de financiële markten. Daarbij waren financieel dienstverleners op het Damrak de grootste verliezers.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,8 procent lager op 561,75 punten. De MidKap raakte 2,4 procent kwijt tot 774,72 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot ruim 2 procent

Berichten uit onder andere Frankrijk en Duitsland wezen beleggers nog eens op de grote impact van de coronapandemie. De Duitse fabrieksorders kenden in april de sterkste krimp ooit gemeten, terwijl de Franse centrale bank er niet op rekent dat de economie van het land voor 2022 is hersteld van de crisis.

De banken en verzekeraars ING, ABN AMRO, NN en ASR stonden onderaan in de AEX met verliezen tot 5,5 procent. Mogelijk speelt daarbij de waarschuwing van de European Systemic Risk Board een rol. De adviesraad voor de financiële sector vindt dat banken zeker tot het einde van dit jaar moeten afzien van dividendbetalingen of aandeleninkoopprogramma’s. Ook andere grote Europese banken gaven terrein prijs.

In de MidKap staakte luchtvaartcombinatie Air France-KLM de recente sterke opmars en zakte 8,3 procent, ondanks het nieuws dat Frankrijk in totaal 15 miljard euro heeft gereserveerd voor steun aan de luchtvaartindustrie die hard wordt geraakt door de coronacrisis. Luchtvaartfondsen stegen de voorbije dagen nog hard dankzij een positieve stemming rond de heropening van de economieën.

Basic-Fit daalde 3,9 procent in de MidKap. De sportscholenuitbater heeft ruim 133 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. Met het geld wil het bedrijf de balans versterken en zijn groeistrategie doorzetten.

BP verloor 3,4 procent in Londen. De Britse oliereus gaat 10.000 banen schrappen als gevolg van de daling van de vraag naar olie vanwege de virusuitbraak. In Frankfurt daalde Lufthansa 0,8 procent. Lufthansa-dochter Austrian Airlines krijgt voor 450 miljoen euro steun van Oostenrijk.

De euro was 1,1360 dollar waard, tegen 1,1299 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 38,11 dollar. Brentolie zakte 0,4 procent in prijs tot 40,64 dollar.