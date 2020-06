Wall Street opent fors lager

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met forse verliezen geopend. Beleggers trappen op de rem na de forse opmars van de voorbije dagen, waarbij ze hun blik richten op de tweedaagse beleidsvergadering van centralebankenkoepel Federal Reserve. De voorzichtigheid raakt vooral fondsen die eerder profiteerden van de hoop op economisch herstel.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handelen 0,9 procent lager op 27.322 punten. De breed samengestelde S&P 500 speelde eveneens 0,9 procent kwijt tot 3205 punten en techbeurs Nasdaq zakte 0,4 procent tot 9891 punten. Maandag maakte de S&P 500 nog alle verliezen van dit jaar goed.

Luchtvaartfondsen American Airlines, United Airlines en Delta Air Lines verloren tot 7,2 procent. In eerdere sessies profiteerde de luchtvaart nog van optimisme over het verloop van de crisis. Ook andere bedrijven in de reis- en toerismesector staan in het rood, waaronder hotelketen Marriott International (min 3 procent) .

Winkelketen Macy’s steeg in de eerste minuten na de openingsbel 8,8 procent. Beleggers trokken zich op aan de mededeling dat de onlangs heropende winkels goede zaken doen. De warenhuisketen, die onlangs 4,5 miljard aan financiering binnenhaalde, sloot het afgelopen kwartaal nog af met fors verlies.

Cijfers van juweliersketens Tiffany werden met een koerswinst van 1,7 verwelkomd. Branchegenoot Signet Jewelers opende eveneens de boeken. Die resultaten vielen minder goed in de smaak, getuige het verlies van 10 procent.