‘Aantal beschikbare banen neemt niet verder af’

Het aantal vacatures is in de eerste week van juni niet verder gedaald. In sommige sectoren was zelfs een verbetering te zien. Dat stelt vacaturesite Indeed op basis van eigen cijfers.

Het aantal vacatures lag eind vorige week 38 procent lager dan een jaar eerder. In de laatste week van mei was dat nog 39 procent, waardoor het volgens Indeed lijkt dat er stabilisatie optreedt. Ten opzichte van begin mei, toen er ruim een derde minder vacatures waren, daalde het aantal vacatures nog wel.

Hoewel de horeca weer open is, daalde het aantal vacatures in die branche nog verder. In de hospitality en het toerisme, dat zich meer richt op de overnachtingen, was wel een opleving te zien. Ook in bijvoorbeeld de verpleging, bouw, installatietechniek en detailhandel is de afname van het aantal vacatures minder hoog dan een maand eerder.

Sinds begin mei zijn er de meeste vacatures voor verkopers. Ook naar timmerlieden en schoonmakers is veel vraag. De grootste stijging van het aantal vacatures was er in dezelfde periode voor bezorgers. Ook naar bijvoorbeeld kappers en bakkers was relatief veel extra vraag.