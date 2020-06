‘Albert Heijn voert relatief veel prijsverhogingen door’

Supermarktketen Albert Heijn heeft in de voorbije weken van veel meer producten de prijs verhoogd dan verlaagd. Dit gebeurt vooral bij A-merken, stelt prijsvergelijker IPV Data op basis van een eigen analyse. Bij andere supermarkten ligt het aantal prijsverhogingen en -verlagingen meer in balans.

Volgens IPV Data veranderde Albert Heijn in de afgelopen vijf weken van 1806 producten de prijs. Daarbij ging in het 81 procent van de gevallen om een verhoging van de prijzen. Volgens de prijsvergelijker is het uitzonderlijk dat in zo’n lange periode het overgrote merendeel van de aanpassingen uit prijsverhogingen bestaat.

In doorsnee ging het bij Albert Heijn om een verhoging van de prijs met net geen 4 procent. Bij concurrent Jumbo is dat 0,5 procent. Dat vooral A-merken duurder worden, is volgens de prijsvergelijker goed te verklaren. Deze producten worden vaker vernieuwd, bijvoorbeeld om het duurzamer te maken, en dit speelt door in de prijs.

Albert Heijn noemt de prijsverhogingen het gevolg van “marktontwikkelingen”. Volgens de supermarktketen zorgen die er niet automatisch voor dat klanten duurder uit zijn bij de kassa, omdat in de analyse goedkopere huismerken en kortingsacties buiten beschouwing zijn gelaten.