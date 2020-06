Beroep op spaargeld tijdens coronacrisis vooralsnog niet groter

Sinds het begin van de coronacrisis hebben niet meer Nederlanders zich naar eigen zeggen in de schulden gestoken of een beroep gedaan op hun spaargeld. Dat meldt het CBS op basis van cijfers over de afgelopen maanden in vergelijking met 2019.

Volgens het statistiekbureau gaven in april en mei 3 op de 100 mensen aan schulden te moeten maken. 9 op de 100 meldden dat het huishouden spaartegoeden moest aanspreken. Dat is vergelijkbaar met 2019, alleen zeiden toen 11 op 100 mensen dat ze beroep deden op hun spaargeld.

Ook een vergelijking van de financiƫle situatie van mensen tijdens de coronacrisis met de eerste drie maanden van 2020 laat volgens het CBS geen nadelig effect zien. Gemiddeld over de eerste vijf maanden van 2020 zei 58 procent van de mensen dat zijn of haar huishouden geld overhoudt. Ongeveer een kwart kwam precies rond.