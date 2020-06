British Airways onderzoekt vrijwillige vertrekregeling piloten

British Airways kijkt naar een vrijwillige vertrekregeling voor piloten als alternatief voor het moeten ontslaan van personeel in de nasleep van de coronacrisis. Mogelijk dat een dergelijke regeling ook bij andere onderdelen van de Britse luchtvaartmaatschappij wordt ingezet. Dat staat in een brief aan het personeel. De vertrekregeling wordt momenteel met de pilotenvakbond besproken.

De maatschappij, die onderdeel uitmaakt van luchtvaartgroep IAG, wil tot 12.000 banen schrappen. Het bedrijf wil geld besparen nu het door de crisis een groot deel van de vloot aan de grond houdt. Daarbij staat de sector een traag herstel te wachten.

Eerder waarschuwde British Airways dat het al zijn 4300 piloten zou ontslaan en onder nieuwe voorwaarden weer zou inhuren vanwege het ontbreken van een akkoord over kostenbesparingen. Waar de onderhandelingen met de pilotenbond lopen, willen andere bonden nog niet aanschuiven aan de onderhandelingstafel. British Airways drong daar bij de bonden wel meermaals op aan.