Wall Street opent met forse verliezen

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met stevige verliezen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Het sentiment werd mede bepaald door het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten, dat langzaam lijkt op te lopen. Verder wordt nagekauwd op de sombere vooruitzichten die de Amerikaanse koepel van centrale banken woensdag heeft geschetst voor de grootste economie van de wereld.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 2,9 procent lager op 26.210 punten. De brede S&P 500 verloor 2,5 procent tot 3111 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 2,1 procent kwijt tot een stand van 9807 punten. De graadmeter sloot een dag eerder voor het eerst boven de 10.000 punten.

In de VS is bij meer dan 2 miljoen mensen het coronavirus vastgesteld. Het aantal nieuwe besmettingen is de afgelopen dagen weer gestegen, nadat in voorgaande weken sprake was geweest van afname. Dat zou deels komen doordat er meer wordt getest, maar ook doordat de maatregelen zijn versoepeld en mensen weer op meerdere plekken komen. De kans om het virus op te lopen, neemt daardoor toe.

Er zijn ook weer nieuwe cijfers over de WW-aanvragen gekomen. Nog eens ruim 1,5 miljoen Amerikanen hebben vorige week een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Vanwege de coronacrisis hebben afgelopen weken al tientallen miljoenen Amerikanen een beroep gedaan op het vangnet.

Maaltijdbestelbedrijf Grubhub won in de vroege handel 4 procent. Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, koopt zijn Amerikaanse branchegenoot voor circa 7,3 miljard dollar. Bij de deal die volledig in aandelen wordt afgehandeld, wordt Grubhub gewaardeerd op 75,15 dollar per aandeel.

Ook Amazon (min 1,1 procent) weet de aandacht op zich gericht. De Europese Commissie zou van plan zijn formele aanklachten wegens concurrentievervalsing in te dienen tegen de webwinkelreus. Brussel is bezorgd over de manier waarop Amazon omspringt met externe verkopers die via sites van het techbedrijf hun waren verkopen. Het Amerikaanse bedrijf wordt ervan beticht data te verzamelen van die ondernemers, die vervolgens worden gebruikt om te kunnen concurreren met diezelfde verkopers.