Dijsselbloem wordt lid van adviesorgaan van Centraal Planbureau

Oud-minister Jeroen Dijsselbloem wordt lid van de Centrale Plan Commissie (CPC), het onafhankelijk advies- en toezichtsorgaan van het Centraal Planbureau. De ministerraad stemde in met zijn benoeming per 1 juli voor een periode van vier jaar.

Dijsselbloem was tot oktober 2017 minister van Financiƫn. In die periode was hij ook voorzitter van de Eurogroep. Hij is momenteel voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarnaast is hij onder meer ook voorzitter van de raad van toezicht van de Wageningen University & Research.