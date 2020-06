Reisbureaus Suriname teleurgesteld in KLM

Reisbureaus in Suriname zijn teleurgesteld en verbaasd over het besluit van KLM om vanaf 9 juli de ticketverkoop helemaal zelf te gaan doen. Dit betekent dat Surinaamse reisagenten 6 procent commissie op de ticketverkoop mislopen en een groot deel van de bureaus het loodje legt. KLM zegt deze bezuinigingsmaatregel te moeten nemen vanwege financiële problemen.

Riaz Mohamedjoesoef, voorzitter van de Associatie van Reisagenten in Suriname (ASRA), vindt het vreemd dat KLM juist nu met deze mededeling komt, omdat er nog een onderhandeling over de kwestie gaande is. De ASRA-voorzitter zegt het vermoeden te krijgen dat KLM misbruikt maakt van de situatie, omdat het de enige luchtvaartmaatschappij is die tijdens de coronacrisis tussen Amsterdam en Paramaribo vliegt.

Directeur Martijn ten Broecke van de KLM-vestiging in Paramaribo zegt dat zijn bedrijf geen andere keus heeft vanwege de beroerde situatie van zijn onderneming. Het uitbetalen van de commissie is een te grote kostenpost. Volgens hem werken reisbureaus in de rest van de wereld met een ander systeem dat meer uitgaat van boekingstoeslagen en beloningen op basis van verkoopaantallen. Als de ASRA daar ook toe over zou gaan, kan de verkoop weer door de agenten gebeuren, aldus de directeur.

Het is de vraag of KLM dit besluit zomaar kan nemen. Sinds 2007 bestaat er een besluit van de Surinaamse overheid waarin de 6 procent commissie is vastgelegd. Het staatsbesluit heeft juist als doel de reisbranche in Suriname te beschermen, aldus de ASRA. Volgens de KLM is het staatsbesluit echter een tijdelijke maatregel.