Burgerinitiatieven HEMA trekken samen op

De twee burgerinitiatieven die als uiteindelijke doel hebben om het oer-Hollandse HEMA in handen te krijgen, trekken samen op. Zowel Houdehema.nl als #welovehema werd vrijdag gelanceerd. Om slagvaardiger te kunnen opereren, gaan de initiatiefnemers nu samen verder. Naar eigen zeggen zijn al meer dan 10.000 steunbetuigingen binnengekomen.

Beide initiatieven hebben hetzelfde doel, namelijk van HEMA een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf maken. Daarbij moeten klanten, werknemers en leveranciers deels eigenaar worden van het bedrijf.

De teams van Houdehema en welovehema vullen elkaar naar eigen zeggen goed aan. Zo bestaat het team van welovehema.nl uit retail-experts die de echte HEMA-fans aan zich willen binden. Bij Houdehema zijn de huidige werknemers betrokken en financiƫle partijen die de vergunning en juridische kennis hebben om het geld op te halen.

Eerder werd bekend dat schuldeisers HEMA nu in handen krijgen. HEMA-topman Tjeerd Jegen benadrukte daarbij dat de nieuwe eigenaren niet tot in “lengte van dagen” de winkelketen in bezit willen houden.