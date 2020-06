Busondernemers gaan actievoeren in Den Haag

Busondernemers gaan woensdag in Den Haag actievoeren voor versoepeling van de coronamaatregelen. Zij willen op dezelfde manier worden behandeld als het openbaar vervoer en de luchtvaart. “Er mogen wél volle vliegtuigen van Schiphol vertrekken, maar een halfvolle touringcar loopt de kans aan de kant gezet te worden”, aldus de actievoerders.

Ze willen met veertig bussen in colonne een rondrit maken door de stad. Daarna staat een korte manifestatie bij het Malieveld en het aanbieden van een petitie aan een Tweede Kamerlid op het programma.

De touringcarondernemers hebben zelf een protocol opgesteld met maatregelen die ervoor moeten zorgen dat passagiers voldoende afstand van elkaar houden, onder meer door maar de helft van de zitplaatsen in een touringcar te gebruiken. Het protocol voorziet ook in het verplicht dragen van mondkapjes, net als in het ov. De ondernemers stellen ook dat de luchtverversing in touringcars minstens van dezelfde kwaliteit is als in vliegtuigen.

Brancheorganisatie Busvervoer Nederland waarschuwt dat busondernemers massaal om dreigen te vallen. Naast het versoepelen van de maatregelen pleit de organisatie daarom ook voor financiële steun van de overheid. In totaal is 240 miljoen euro nodig om de hele branche te laten overleven, becijferde Busvervoer Nederland.