Leiders: nieuw momentum nodig voor brexitonderhandelingen

Ondanks de coronacrisis zijn er vier onderhandelingsrondes voltooid over de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Maar een “nieuw momentum” is nu nodig, stellen de Britse premier Boris Johnson, EU-president Charles Michel, Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en EU parlementsvoorzitter David Sassoli in een gezamenlijke verklaring na afloop van topoverleg per video over de stand van zaken.

Dat overleg duurde amper een uur. Na afloop verklaarden de partijen achter de intentie te staan van EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en zijn Britse tegenhanger David Frost om de komende weken de gesprekken te intensiveren. Daarbij moeten “gunstige voorwaarden” worden geschapen om een akkoord te bereiken en te ratificeren voor eind 2020. “Daarbij moet, zo mogelijk, vroege overeenstemming komen over de principes van het akkoord”, schrijven de vier.

Vrijdag deelde Londen mee definitief geen verlenging van de onderhandelingen te zullen vragen. Daarvan heeft Brussel “nota genomen”, staat in de verklaring. De Britten zijn per 1 februari uit de EU gestapt maar volgen tijdens een overgangsperiode tot en met 31 december nog EU-wetgeving. Ze onderhandelen sindsdien met Brussel over een toekomstige handelsrelatie maar die gesprekken zitten muurvast.

De EU is bereid Londen tarief- en quotavrij toegang te geven tot de Europese interne markt, maar dan moeten de Britten zich wel houden aan de normen en eisen van de EU over bijvoorbeeld milieu en arbeidsomstandigheden. Londen wil juist af van de Brusselse bepalingen.