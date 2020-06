‘Vertrouwen consumenten in woningmarkt omgeslagen’

Het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt is in mei omgeslagen. Dat meldt Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis haar Eigen Huis Marktindicator, die stevig daalde ten opzichte van maart. Volgens de belangenvereniging verwacht een op de zes Nederlanders dat de huizenprijzen gaan dalen en is het jaren geleden dat de stemming op de woningmarkt zo negatief was.

De Marktindicator van VEH daalde in mei 8 punten ten opzichte van maart en kwam uit op een stand van 98. Daarmee denken Nederlanders nu negatief over de woningmarkt. Een stand van 100 is bij de index neutraal, terwijl alles daarboven op optimisme wijst.

De coronacrisis heeft veel invloed op het sentiment. Ruim driekwart van de respondenten geeft aan dat de onzekerheid over de omvang van de economische recessie hun stemming beïnvloedt. Desondanks noemde 42 procent van de ondervraagden het in mei geen goede tijd om een huis te kopen, terwijl dat in april nog 48 procent was.